„Viel mehr als Weltcup-Sieg – das ist persönlich!“

„Das ist für mich mehr als ein Weltcup-Sieg – das ist ein persönlicher Sieg“, kämpfte Lucas Braathen nach dem Slalom in Levi mit den Emotionen. Der 25-Jährige bescherte Brasilien am Sonntag den ersten Weltcup-Sieg der Geschichte.
„Ich weiß nicht, was ich sagen soll.- Dieser Weg war so schwer und ich bin meiner Familie, meinen Freunden, meiner Mannschaft und allen, die an mich geglaubt haben, so dankbar“, erklärte ein stolzer Braathen im ORF-Interview.
Nach seinem Ausfall im Riesenslalom von Sölden zauberte der gebürtige Norweger zwei bärenstarke Läufe in den finnischen Schnee und verwies Clement Noel und Überraschungsmann Eduard Hallberg auf die Plätze zwei und drei.
„Ich hoffe, ich konnte junge Fahrer damit inspirieren, ihren eigenen Weg zu gehen“, so Brasiliens Premierensieger, der diesen Tag wohl nicht so schnell vergessen wird ...
