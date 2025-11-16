Verspätung, Koffer weg! ÖFB-Trip endete im Chaos

Der Boss wartet noch immer

Und nach der verspäteten Landung in Schwechat ging dann die Lotterie am Gepäckband los. Wen hat es erwischt, wessen Koffer ist auf der Insel geblieben? Teamchef Ralf Rangnick und die Spieler wurden natürlich „verschont“. Auch alle Kisten mit dem Trainings-Equipment waren dabei. Gott sei Dank, zumindest da wurden keine Fehler gemacht. Die Vorbereitung auf das Finale am Dienstag darf nicht noch weiter gestört werden. Erst nach 5 Uhr waren die Kicker im Bett. Alles andere als ideal.