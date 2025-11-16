Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Es wird kalt

Nach mildem Novemberbeginn: Jetzt kommt der Schnee

Österreich
16.11.2025 14:23
Regen, Schnee, Frost und Sonne erwarten uns in den kommenden Tagen (Symbolbild).
Regen, Schnee, Frost und Sonne erwarten uns in den kommenden Tagen (Symbolbild).(Bild: COPYRIGHT RRADILOVA)

Nach den milden, sonnigen Novembertagen ist jetzt Schluss mit der Herbstidylle. Laut Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (uwz) macht sich eine Nordströmung bemerkbar, die Temperaturen gehen zurück: Erst Regen, dann Schnee, dann Frost und Sonne – und Richtung Freitag könnte auch in tiefen Lagen Schnee fallen.

0 Kommentare

Durch ein Italientief startet der Montag mit stellenweise kräftigen Regenschauern. Von Nordwesten her sinkt mit einer aufziehenden Kaltfront die Schneefallgrenze von anfangs 1500 bis 2000 Metern bis zum Abend auf etwa 700 Metern ab. Der Wind frischt lebhaft auf, im Osten kräftig, und dreht auf Nordwest. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 14 Grad.

In der Nacht auf Dienstag schneit es an der Alpennordseite bis in die Täler, die Intensität lässt aber rasch nach. Auf den Bergen kommen 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee zusammen, höher gelegene Orte wie Seefeld oder das Außerfern dürfen sich auf rund 5 Zentimeter einstellen. In größeren Tälern bleibt es bei einer leichten Anzuckerung.

Niederschlag- und Neuschneeprognose für Dienstag:

(Bild: UBIMET)
(Bild: UBIMET)

Der Tag beginnt anschließend im Nordosten sowie von Osttirol bis ins Obere Murtal oft sonnig. In den Nordalpen östlich von Kufstein fallen noch letzte Flocken, im Süden in tiefen Lagen einzelne Tropfen. Meist bleibt es aber schon ab der Früh trocken. Tagsüber stellt sich ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix ein. Die Temperaturen: -1 bis +8 Grad. In einigen Tälern Salzburgs bleibt es frostig.

Der Mittwoch beginnt weit verbreitet frostig: Am Wiener Stadtrand werden rund -3 Grad erwartet, in inneralpinen Lagen wie dem Lungau sogar bis zu -13 Grad. Tagsüber scheint verbreitet die Sonne, nur vereinzelt hält sich Nebel. Im Westen ziehen am Nachmittag dichte Wolken auf, im Osten und Südosten fällt stellenweise Hochnebel ein. Es bleibt meist freundlich und trocken. Höchstwerte: -2 bis +6 Grad.

Österreich
Symbol bedeckt
6° / 8°
5 km/h
00:05 h
40 %
Symbol stark bewölkt
7° / 10°
13 km/h
02:50 h
40 %
Symbol starker Regen
8° / 10°
6 km/h
00:01 h
85 %
Symbol heiter
3° / 6°
15 km/h
08:22 h
45 %
Symbol wolkig
-1° / 5°
10 km/h
05:52 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 6°
6 km/h
04:14 h
50 %
Symbol Schneefall
2° / 2°
15 km/h
00:01 h
65 %
Symbol bedeckt
1° / 2°
10 km/h
00:03 h
55 %
Symbol leichter Regen
1° / 5°
13 km/h
00:00 h
80 %
Symbol bedeckt
-1° / 2°
10 km/h
00:48 h
55 %
Wien
Symbol bedeckt
4° / 7°
10 km/h
00:00 h
40 %
Symbol stark bewölkt
6° / 11°
2 km/h
03:02 h
45 %
Symbol starker Regen
7° / 9°
15 km/h
00:01 h
75 %
Symbol heiter
1° / 5°
21 km/h
07:24 h
45 %
Symbol wolkig
-4° / 3°
7 km/h
06:10 h
< 5 %
Symbol wolkig
-3° / 5°
12 km/h
05:44 h
50 %
Symbol bedeckt
-0° / 1°
9 km/h
00:06 h
50 %
Symbol bedeckt
-1° / 1°
9 km/h
00:08 h
55 %
Symbol leichter Regen
0° / 2°
17 km/h
00:13 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 2°
9 km/h
02:47 h
60 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
6° / 7°
4 km/h
00:23 h
45 %
Symbol stark bewölkt
7° / 9°
9 km/h
01:31 h
40 %
Symbol starker Regen
7° / 10°
6 km/h
00:01 h
80 %
Symbol heiter
2° / 7°
13 km/h
08:16 h
45 %
Symbol wolkig
-2° / 6°
15 km/h
06:05 h
< 5 %
Symbol wolkig
-2° / 6°
5 km/h
05:11 h
50 %
Symbol leichter Regen
2° / 4°
19 km/h
00:00 h
75 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
11 km/h
00:03 h
55 %
Symbol leichter Regen
3° / 10°
9 km/h
00:00 h
70 %
Symbol bedeckt
-2° / 3°
13 km/h
00:17 h
60 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
4° / 7°
6 km/h
00:03 h
45 %
Symbol stark bewölkt
7° / 9°
2 km/h
01:24 h
50 %
Symbol starker Regen
7° / 9°
9 km/h
00:00 h
90 %
Symbol wolkig
1° / 4°
8 km/h
05:42 h
45 %
Symbol wolkig
-4° / 3°
4 km/h
05:52 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 4°
4 km/h
03:45 h
50 %
Symbol bedeckt
-1° / 4°
6 km/h
00:48 h
50 %
Symbol stark bewölkt
0° / 4°
12 km/h
01:56 h
55 %
Symbol bedeckt
3° / 3°
10 km/h
00:02 h
50 %
Symbol wolkig
-0° / 5°
5 km/h
05:13 h
50 %
Linz
Symbol bedeckt
1° / 9°
3 km/h
01:06 h
30 %
Symbol stark bewölkt
5° / 10°
2 km/h
02:49 h
45 %
Symbol starker Regen
8° / 11°
5 km/h
00:06 h
80 %
Symbol heiter
2° / 7°
7 km/h
08:37 h
50 %
Symbol wolkig
-4° / 3°
4 km/h
04:27 h
15 %
Symbol wolkig
-3° / 8°
3 km/h
05:53 h
55 %
Symbol Schneeregen
1° / 2°
8 km/h
00:00 h
80 %
Symbol Schneeregen
0° / 1°
4 km/h
00:00 h
85 %
Symbol Regen
1° / 4°
2 km/h
01:46 h
> 95 %
Symbol bedeckt
-0° / 2°
2 km/h
00:01 h
65 %
Graz
Symbol bedeckt
2° / 11°
2 km/h
00:36 h
40 %
Symbol bedeckt
4° / 14°
3 km/h
01:02 h
55 %
Symbol starke Regenschauer
8° / 10°
7 km/h
00:04 h
> 95 %
Symbol heiter
1° / 6°
5 km/h
08:40 h
55 %
Symbol wolkig
-3° / 3°
5 km/h
04:08 h
20 %
Symbol wolkig
-2° / 5°
4 km/h
04:35 h
60 %
Symbol leichter Regen
2° / 3°
4 km/h
00:00 h
> 95 %
Symbol bedeckt
1° / 2°
4 km/h
00:03 h
80 %
Symbol leichter Regen
1° / 5°
3 km/h
00:41 h
85 %
Symbol bedeckt
2° / 4°
4 km/h
00:03 h
50 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
3° / 13°
6 km/h
00:23 h
45 %
Symbol stark bewölkt
5° / 14°
6 km/h
01:37 h
50 %
Symbol starker Regen
8° / 9°
17 km/h
00:01 h
> 95 %
Symbol heiter
-0° / 4°
6 km/h
08:03 h
45 %
Symbol wolkig
-4° / 4°
6 km/h
04:47 h
10 %
Symbol bedeckt
-3° / 4°
7 km/h
01:02 h
60 %
Symbol bedeckt
-1° / 2°
6 km/h
00:06 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 2°
12 km/h
02:41 h
75 %
Symbol bedeckt
-2° / 1°
9 km/h
00:03 h
60 %
Symbol wolkig
-5° / 0°
5 km/h
05:52 h
50 %
Salzburg
Symbol bedeckt
6° / 17°
16 km/h
00:30 h
50 %
Symbol bedeckt
5° / 13°
18 km/h
00:08 h
60 %
Symbol Regen
7° / 9°
9 km/h
00:23 h
> 95 %
Symbol heiter
-1° / 3°
6 km/h
07:27 h
45 %
Symbol wolkig
-5° / 5°
11 km/h
04:48 h
30 %
Symbol Schneefall
-2° / 3°
10 km/h
00:21 h
80 %
Symbol Schneefall
-2° / 1°
9 km/h
00:00 h
70 %
Symbol bedeckt
-3° / 3°
8 km/h
01:43 h
65 %
Symbol Schneefall
-1° / 1°
6 km/h
00:03 h
90 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 4°
13 km/h
02:05 h
50 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
10° / 17°
11 km/h
04:53 h
50 %
Symbol bedeckt
8° / 9°
5 km/h
00:04 h
50 %
Symbol Schneeregen
7° / 7°
11 km/h
00:03 h
90 %
Symbol heiter
-3° / 2°
6 km/h
06:32 h
25 %
Symbol wolkig
-3° / 3°
8 km/h
04:23 h
45 %
Symbol Schneefall
-1° / 1°
12 km/h
00:01 h
70 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
13 km/h
01:10 h
50 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
10 km/h
01:05 h
50 %
Symbol Schneefall
-2° / -1°
7 km/h
00:05 h
70 %
Symbol wolkig
-5° / 3°
7 km/h
04:17 h
50 %
Bregenz
Wetterdaten:

In der Osthälfte bleibt es am Donnerstag meist trocken, abseits von Nebelfeldern scheint bis Mittag zeitweise die Sonne. In Vorarlberg gibt es früh ein paar Flocken bis in tiefe Lagen. Tagsüber breiten sich leichter Schneefall und unterhalb von 700 bis 900 Metern zunehmend Regen bis ins Salzkammergut und nach Kärnten aus. Temperaturen: 0 bis +8 Grad.

Ab Freitag ist die Wetterentwicklung laut Unwetterzentrale mit Unsicherheiten behaftet. Nach aktuellem Stand bringt ein neues Tief besonders im Süden und Osten zeitweise Niederschlag, der bei nur leicht positiven Temperaturen vorübergehend auch in tiefen Lagen als Schnee fallen kann.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
171.861 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
97.219 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
79.573 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
806 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
704 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Österreich
Es wird kalt
Nach mildem Novemberbeginn: Jetzt kommt der Schnee
Drama in Leopoldsdorf
Kellerbrand: 67-Jähriger tot, Frau rettete sich
Krone Plus Logo
Beherbergung boomt
Urlauber am Bauernhof sagen „Baby-Kuh statt Kalb“
Krone Plus Logo
Dreißigjähriger Krieg
„Gräulicher Sturmwind aus einer schwarzen Wolke“
Polizei, Hunde vor Ort
Bombendrohung: Totalsperre am Grazer Hauptplatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf