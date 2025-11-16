Nach mildem Novemberbeginn: Jetzt kommt der Schnee

Der Tag beginnt anschließend im Nordosten sowie von Osttirol bis ins Obere Murtal oft sonnig. In den Nordalpen östlich von Kufstein fallen noch letzte Flocken, im Süden in tiefen Lagen einzelne Tropfen. Meist bleibt es aber schon ab der Früh trocken. Tagsüber stellt sich ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix ein. Die Temperaturen: -1 bis +8 Grad. In einigen Tälern Salzburgs bleibt es frostig.