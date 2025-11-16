Grünen-Chefin Gewessler teilt gegen Regierung aus

„Wo ist die Sozialdemokratie in dieser Regierung?“

Zum Thema Lobau kündigte Gewessler an: „Wir werden alle Mittel ausnützen, die wir parlamentarisch haben.“ Denn der Lobautunnel sei auch für Autofahrerinnen und Autofahrer nicht die richtige Lösung. „Am Ende werden wir nicht nur auf der Tangente im Stau stehen, sondern auf der Tangente und im Tunnel.“ „Ich frage mich vor allem, wo in dieser Regierung die Sozialdemokratie ist?“, kritisierte die Grünen-Bundessprecherin auch die SPÖ und bemängelte, dass Familienleistungen nicht an die Teuerung angepasst worden seien.