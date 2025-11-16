Vorteilswelt
Drama in Leopoldsdorf

Kellerbrand: 67-Jähriger tot, Frau rettete sich

Niederösterreich
16.11.2025 14:06
Ein Mann war bei einem Kellerbrand in NÖ ums Leben gekommen (Symbolbild).
Ein Mann war bei einem Kellerbrand in NÖ ums Leben gekommen (Symbolbild).(Bild: APA/Georg Hochmuth)

Dramatischer Einsatz in Leopoldsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha: Während sich eine Frau bei einem Kellerbrand noch selbst in Sicherheit bringen konnte, kam für einen 67-Jährigen jede Hilfe zu spät.

Gegen 5.30 Uhr ging am Sonntag der Notruf bei der Feuerwehr Leopoldsdorf ein: Aus einem Kellerfenster drang dichter Rauch. Während sich eine Bewohnerin noch selbst in Sicherheit bringen konnte und sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht wurde, galt eine Person noch als vermisst.

Leblos im Keller
Die Einsatzkräfte konnten den 67-Jährigen jedoch nur mehr leblos im Keller auffinden. Eine Reanimation blieb erfolglos, der Notarzt konnte nur mehr dessen Tod feststellen. Der Brand selbst war rasch unter Kontrolle. Die Unfallursache wird von Experten des Landeskriminalamts ermittelt.

