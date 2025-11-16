Kellerbrand: 67-Jähriger tot, Frau rettete sich

Gegen 5.30 Uhr ging am Sonntag der Notruf bei der Feuerwehr Leopoldsdorf ein: Aus einem Kellerfenster drang dichter Rauch. Während sich eine Bewohnerin noch selbst in Sicherheit bringen konnte und sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht wurde, galt eine Person noch als vermisst.