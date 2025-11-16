„In Strudel gekommen – aber noch alles drinnen“

Doch nach gut 40 Minuten kam gegen die Ungarn, in der vorigen Saison Liga-Fünfter, der Bruch. War vom erneuten Fünf-Tore-Vorsprung (20:15) nichts mehr übrig, stand es plötzlich 21:21 (42.). Der Anfang vom Ende der Margaretner Handball-Herrlichkeit. „Wir sind nach der klaren Führung in einen Strudel gekommen, mit vielen Fehlern. Dazu hat der gegnerische Keeper stark gehalten“, meinte Kapitän Marin Martinovic, der heimischer Topscorer (6) war, später im „Krone“-Gespräch. „Wir hatten auch in der Deckung nicht mehr richtig Zugriff – dann wird es schwer mit so einer jungen Truppe. Viele unserer Jungs haben ihr erstes richtiges europäisches Match gespielt.“