Tennis-Ass verlobt sich während Finals in Turin

Sportlich und privat läuft es für das britische Tennis-Ass Henry Patten derzeit ideal. Denn kurz bevor er am Sonntag zusammen mit seinem Doppel-Partner Harri Heliövaara im Endspiel um die Siegestrophäe bei den ATP Finals kämpft, hat er sich mit seiner langjährigen Partnerin verlobt. Dafür reiste der 29-Jährige sogar früher an.
Schon seit dem Sommer hat Patten den Antrag nämlich schon geplant, wie er gegenüber der „ATP Tour“ verrät. Um alles vorzubereiten, reiste der Brite extra früher nach Turin, um den besten Ort für sein Vorhaben ausfindig zu machen.
Diesen machte er schließlich in der Basilica di Superga aus, wo er seine langjährige Partnerin Ellie Stone vor wenigen Tagen die Frage aller Fragen stellte. „Sie war sehr, sehr happy – und auch überrascht, das gibt mir, glaube ich, Bonuspunkte“, zeigt sich Patten erleichtert.
Gelingt auch die sportliche Krönung?
Schon seit ihren College-Zeiten sind Stone und Patten ein Paar, bald läuten jetzt also die Hochzeitsglocken. „Ich war vor dem Antrag nervöser als vor meinem ersten Match in Turin hier“, scherzt ein glücklicher Patten.
Dabei hat er am Sonntag noch ein wichtiges Match vor der Brust. Zusammen mit seinem finnischen Doppel-Partner Heliövaara tritt er im Finale gegen das britische Duo Neal Skupski und Joe Salisbury an. Nach dem Triumph bei den Australian Open könnte Patten in Turin schließlich auch sportlich die nächste Sternstunde erleben.
