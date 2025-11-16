Tennis-Ass verlobt sich während Finals in Turin

Sportlich und privat läuft es für das britische Tennis-Ass Henry Patten derzeit ideal. Denn kurz bevor er am Sonntag zusammen mit seinem Doppel-Partner Harri Heliövaara im Endspiel um die Siegestrophäe bei den ATP Finals kämpft, hat er sich mit seiner langjährigen Partnerin verlobt. Dafür reiste der 29-Jährige sogar früher an.