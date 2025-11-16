Auf Spuren einer Ski-Ikone? Youngster begeistert

Während sich Lucas Pinheiro Braathen in Levi – mit seinem ersten Weltcupsieg für Brasilien – in die Ski-Geschichtsbücher eintragen konnte, avancierte ein Lokalmatador zum heimlichen Helden des Wochenendes. Der junge Finne Eduard Hallberg landete auf dem dritten Platz und beendet damit für sein Land eine lange Durststrecke!
Dem 22-Jährigen gelang der erste Weltcup-Podestplatz eines Finnen seit dem Sieg von Ski-Ikone Kalle Palander am 16. Dezember 2007 im Riesentorlauf von Alta Badia.
Das bis dato letzte Slalom-Podium für Finnland war ein Monat davor ebenfalls auf das Konto von Palander gegangen. „Ich konnte die Fans hören“, sagte Hallberg, den auch ein Fehler im oberen Flachstück des zweiten Laufes nicht aus dem Konzept brachte.
Hallberg lässt ein Land träumen
Am Ende rettete er vier Hundertstel gegenüber dem anderen Überraschungsmann des Tages, dem Briten Laurie Taylor, ins Ziel. „Es ist wirklich unglaublich. Ich habe fast keine Worte dafür“, zeigte sich Hallberg anschließend gegenüber „SRF“ von seinen Emotionen überwältigt.
Die Fans im Ziel pushten den Youngster schließlich auf Stocker: „Der Moment, als ich realisierte, dass ich auf dem Podest bin, war extrem schön. Ein Traum geht in Erfüllung“, so der Finne. Die Träume der Finnen nach einem neuen Palander hat er mit dieser Leistung jedenfalls auch genährt.
