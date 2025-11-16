Melissa Naschenweng ist mal eine Zeit lang weg

Das ist auch der Grund, warum sie 2026 keine Hahnenkamm-Spezial-Sendung für den ORF machen wird (trotz Top-Quoten heuer). „Ich bin zu gschamig, nicht der Typ dafür, anderen mit dem Mikro hinterherzulaufen – das überlasse ich euch Profis“, lächelt sie, wissend, dass sie in Kitz einen Top-Job gemacht hat. Wohl auch deswegen drehte sie heuer einen ORF-Film. „Sechseinhalb Wochen haben wir gefilmt, ich in der Hauptrolle und an den freien Tagen stand ich auf der Bühne.“ Aber sie dürfte mit dem Projekt, das 2026 zu sehen sein wird, Blut geleckt haben. Die Schauspielerei ist ihres.