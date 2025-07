Beim Linkseinbiegen gegen einen Lkw gekracht

Im Wagen eingeklemmt

Die 58-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Spreizer befreit werden. Sie wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 15“ in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen. Die beiden Lkw-Insassen wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs eingeliefert.