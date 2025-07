Warum der Pfarrplatz doch noch zur „Latschn“ wird

Schuhe aus, Wasser marsch!“ heißt es wieder ab 6. August, wenn der mobile Wasserspielplatz für Abkühlung sorgt – diesmal allerdings nicht am Martin-Luther-, sondern am Pfarrplatz. Bis einschließlich 8. September verwandelt sich letzterer in eine sprudelnde Erlebnisfläche für Groß und Klein. Täglich von 10 bis 22 Uhr – sonntags ab 10.30 Uhr – lädt die „Play Fountain“ bei freiem Eintritt zum Planschen, Verweilen und Staunen ein – muss nur noch das Wetter passen.