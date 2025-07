VIP-Gast: „So ein Gewinn ist einfach einmalig“

Der erste wartete gleich am Freitag, kurz nachdem das Ehepaar für zwei Nächte im noblen Kitzhof eingecheckt hatte: Stefan durfte vor dem Halbfinalspiel zwischen Arthur Casaux und Arthur Rinderknech den Münzwurf durchführen. „Ich war schon ein bisschen aufgeregt. So etwas ist ja einmalig“, so der leidenschaftliche Tennisfan. „Aber der Schiedsrichter war total nett und hat mir erklärt, was ich machen muss, auch die Spieler waren sehr freundlich.“