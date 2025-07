Gerne gegen Wien | Sozialhilfe kürzen

Sozialhilfe kürzen. Was dem Mann aus dem Westen in Wien so gar nicht gefällt? Wie in der Bundeshauptstadt mit der Sozialhilfe umgegangen wird! Im „Krone“-Gespräch fordert Wallner dringend eine Änderung der Strukturen, die Leistungen für kinderreiche Familien sieht er äußerst kritisch. Es könne doch nicht sein, dass syrische Großfamilien mehr als 5000 Euro Sozialhilfe beziehen. Das kenne keine österreichische Familie. Er habe „null Verständnis“ für den „Wiener Weg“. Bei seinem Wiener Kollegen Michael Ludwig ortet der Vorarlberger Landeschef „eine gewisse Sturheit“. Zur Lösung sieht Wallner zwei mögliche Wege: entweder eine bundeseinheitliche oder mehr Spielraum für die Länder. Und Wallner stellt in der Asylfrage auch klar: Es muss verpflichtend sein, Deutsch zu lernen und eine Arbeit aufzunehmen.“ Wer sich verweigert, dem muss, wie in Vorarlberg bereits eingeführt, die Sozialhilfe gekürzt werden. Denn es könne nicht sein, dass Österreich zum Sozialhilfe-Einwanderungsland werde. Da werden dem Vorarlberger viele – auch in Wien – recht geben.