Hitzeaufwallungen | Ministerin auf Reisen

Ministerin auf Reisen. Beate Meinl-Reisinger, die Neos-Parteichefin und Außenministerin der Dreierkoalition, nahm am Mittwoch beim feierlichen Sommerministerrat nicht teil. Nicht, weil auch ihre Unterzeichnung des Israel-Briefes anhaltend für Diskussionen sorgt. Sondern weil sie auf Reisen ist: Sie war auf dem Weg in die USA, wo sie heute ihren Amtskollegen Marco Rubio trifft. Mit dem Republikaner, einer der engsten Vertrauten von Präsident Donald Trump, will Meinl-Reisinger über den Zollstreit, die Ukraine und Nahost sprechen. Ob da auch der Israel-Außenministerbrief zur Sprache kommt? Denn während aus Europa immer lautere Kritik an Israel zu hören – und siehe Brief, zu lesen – ist, bleiben die USA trotz des Gaza-Krieges dessen treuester und wichtigster Verbündeter.