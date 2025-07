Kleine Stadt mit großem Herz blickt in die Zukunft

„Zukunft entsteht, wo Gemeinde, Wirtschaft und Ehrenamt gemeinsam wirken“, gab Bürgermeister Franz Holzer die Linie vor. So wurde das vielfältige Vereinsleben beleuchtet. Immerhin sind hier 82 Vereine aktiv, mehr als ein Drittel davon direkt in der Stadt Gföhl. Aber auch die Wirtschafts vor Ort sowie die Ausbildung der Jugend wurden in den Fokus gerückt. Mehr als 130 Betriebe sowie mehr als 600 junge Menschen in Kindergärten und Schulen sind die Zukunftsperspektive der Stadt.