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„Vögels Lexikon“

Was man in Vorarlberg mit einem „Gupf“ meint

Vorarlberg
21.03.2026 06:39
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute erklärt er das Hauptwort „Gupf“.

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Was dem Hochdeutschen sein Gipfel, sein prominenter Hügel oder seine auffällige Spitze, das ist dem Alemannen sein Gupf. Dabei ist die absolute Größe dieses über den Rest der Gesamtmasse hervorragenden Stücks im Prinzip unerheblich. Mitunter kann es sich beim Gupf sogar lediglich um ein Sahnehäubchen handeln: „Herr Ober, tuan’s mr no an Gupf Schlagrahm uf a Kaffee!“.

Meistens und typischerweise aber wird der Gupf zur Beschreibung oder Unterscheidung von Bergformationen am Horizont herangezogen: „Was, welles sind d’Drei Schwöstera – jo halt dia mit da drei Güpf!“. Wer den alemannischen Gupf als vom deutschen Hauptwort Gipfel abgeleitet vermutet, irrt gewaltig.

Das glatte Gegenteil ist der Fall: Der hochsprachliche Gipfel ist nichts anderes als die Verkleinerungsform des viel älteren und mittelhochdeutschen Gupfs, welcher sich über all die Jahrhunderte sprachlich unverändert bis in die alemannische Moderne gerettet hat und dort als sprachliches Fossil weiterlebt.

Vom Gupf abgeleitet ist auch das Zeitwort gupfen, welches in Voradelberg so viel bedeutet wie stoßenanrempeln und damit sowohl klanglich wie auch in seiner Bedeutung eng verwandt ist mit: stupfen.

Wer jedoch tatsächlich irgendwann das Wort „Gipfel“ aus dem Mund eines waschechten Voradelbergers hört, der sollte sich darüber bewusst sein, dass er es hier meist nicht mit einer Bergspitze zu tun hat, sondern eher mit einem Hörnchen oder einem Croissant.

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