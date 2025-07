Graz: Post stellt Pakete jetzt auch am Sonntag zu

Nachdem das Modell in Wien und Linz Erfolg zeigte, weitet die österreichische Post die Sonntagszustellung ab 20. Juli auf Graz aus. Die Post setzt dafür auf eigenes Personal und sucht zusätzliche Zusteller für die Paket-Zustellbasis in Kalsdorf bei Graz. Die Sonntagszustellung ist ein Service speziell für Versandkunden, die bereit sind, einen entsprechenden Aufpreis für die Zustellung am Sonntag zu bezahlen. Alle anderen Pakete werden wie gewohnt von Montag bis Samstag zugestellt.