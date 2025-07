Ampel auf Grün! Show zu späterer Stunde

Heute am Freitag ist es soweit, die Rallye Weiz startet als fünfter Saisonlauf in die österreichische Staatsmeisterschaft 2025. Der Seriensieger ist schon vor dem Start die Rallye selbst, denn in der jährlichen Entscheidungsfindung für den Titel „beliebteste heimische Rallye“ liegt das Motorsport-Highlight in der Oststeiermark stets an der Spitze.