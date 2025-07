Trump: „Patriots schon am Weg in die Ukraine“

US-Präsident Donald Trump hat in seinen jüngsten Aussagen unterstrichen, wie ernst er sein Ultimatum an Moskau meint. „Wenn wir am Ende der 50 Tage keine Einigung haben, wird es übel enden.“ Zudem erklärte er, dass die ersten der versprochenen Patriot-Flugabwehrsysteme bereits „auf dem Weg in die Ukraine“ seien.