Die Vierschanzentournee steht über allem!

Wahnsinn, die Vierschanzentournee findet bereits zum 74. Mal statt. Schon als Kind hat sie mich geprägt. Einmal am Bergisel und in Bischofshofen zu springen – das gehörte zu meinen ganz großen Zielen. Wenn du sie dann auch noch gewinnen kannst, ist das der Hammer! Schon geil, dass ich auf einer Liste mit Bubi Bradl, Ernst Vettori oder Matti Nykänen verewigt bin.