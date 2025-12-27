Die Vierschanzentournee steht über allem!

Nottingham Forest gegen Manchester City jetzt LIVE
Die 74. Vierschanzentournee steht vor der Tür. In Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen kämpfen die besten Skispringer der Welt um den begehrten goldenen Adler. „Krone“-Kolumnist Andreas Goldberger traut den ÖSV-Assen einiges zu. Sein Topfavorit ist ein dreifacher Gesamtsieger der Tournee.
Wahnsinn, die Vierschanzentournee findet bereits zum 74. Mal statt. Schon als Kind hat sie mich geprägt. Einmal am Bergisel und in Bischofshofen zu springen – das gehörte zu meinen ganz großen Zielen. Wenn du sie dann auch noch gewinnen kannst, ist das der Hammer! Schon geil, dass ich auf einer Liste mit Bubi Bradl, Ernst Vettori oder Matti Nykänen verewigt bin.
