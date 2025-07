EU-Minister wollen neue Sanktionen gegen Russland

Beim Treffen der EU-Außenministerinnen und -minister am Dienstag soll ein neues Sanktionspaket gegen Russland beschlossen werden. Zuletzt gab es etwas Bewegung in den Verhandlungen, vor allem zum geplanten Ölpreis-Deckel. Die EU will den Preisdeckel für russisches Öl auf 45 US-Dollar (umgerechnet etwa 38,49 Euro) je Barrel senken.