Schon jeder vierte Migrant bricht Wertekurs ab

Rund 75 Prozent in Wien

Insgesamt ist die Zahl der Teilnehmer an Werte- und Orientierungskursen von 2023 auf 2024 gestiegen. 2024 nahmen 11.574 Personen daran teil. Das entspricht einem Plus von 649 Personen beziehungsweise sechs Prozent. Die meisten Teilnehmer gab es in Wien (8500), gefolgt von der Steiermark (786) und Oberösterreich (623).