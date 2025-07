Von der Hitze rein ins Kühle

Wenn es so schwül und einem einfach nur noch „haaaß“ ist – dann ist Abkühlung in der Natur ein richtiges Geschenk. Schon ein paar kalte Spritzer ins Gesicht oder in den Nacken können Wunder wirken, aus einem rauschenden Gebirgsbach vor wildromantischer Kulisse oder einem plätschernden Brunnen irgendwo im Wald sind sie auch noch Balsam für die Seele. Was für ein Genuss, wenn man gleich „als Ganzes“ ein- und untertauchen kann! Oder nur aufs Wasser schauen, genießen, runterkommen, erholen