Weltpreise: Warum Sie lieber in Wien daten sollten

„Weu Wien is leiwand“ („Weil Wien ist super“): Das zeigt auch der aktuelle weltweite Städtepreisvergleich des „Deutschen Bank Research Instituts“. Demnach gehört die Bundeshauptstadt zu den Top-Fünf-Städten der Welt, was die Lebensqualität betrifft. Was das genau heißt und wo wir nur Durchschnitt sind, haben wir uns angeschaut.