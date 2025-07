Ein Detektiv zwischen 1,7 Millionen Kunstwerken

Nach fast 20 Jahren am Universalmuseum Joanneum geht der Leiter der Restaurierung, Paul-Bernhard Eipper, in Pension. Wie ein Detektiv hat er sich durch das riesige Kunstdepot gearbeitet. Er hat Entdeckungen gemacht, die die Kunstwelt erschütterten – und die Preise um Millionen in die Höhe trieben.