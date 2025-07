BYD-Aktie fällt: Zu viele Autos, zu wenige Käufer

Riskante Export-Offensive

Weil China nicht mehr reicht, setzt BYD voll auf den Export – koste es, was es wolle. Im März kündigte Konzernchef Wang Chuanfu an, die Ausfuhren 2025 auf über 800.000 Fahrzeuge zu verdoppeln. Dazu gehört eine milliardenschwere Expansion in Europa, unter anderem mit einem Werk in Ungarn. Bis zu 20 Milliarden Dollar will der Konzern in Europa investieren.