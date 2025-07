„Siebte Umsiedlung“ – Ukrainerinnen wehren sich

In einem offenen Brief an Landeshauptmann Anton Mattle und an die Volksanwältin Doris Winkler-Hofer klagen die Ukrainerinnen ihr Leid. „Wir wenden uns in tiefer Sorge an Sie. Viele von uns wurden bereits mehrfach zwangsweise verlegt. Für einige Familien steht nun die siebte (!) Umsiedlung bevor“, heißt es zu Beginn. Und weiter: „Anfang August sollen wir erneut umgesiedelt werden – in ein sogenanntes Containerdorf unter einer Brücke in Kufstein, direkt an stark befahrenen Straßen und Bahngleisen.“