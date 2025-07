Einziger Flugzeugträger wird bald verschrottet

Nach seinem einzigen (!) Kampfeinsatz in Syrien befindet sich der 1991 fertig gestellte Koloss und einstiger Stolz der russischen Seestreitkräfte seit 2017 in einer Werft in Murmansk. Doch die Arbeiten mussten immer wieder gestoppt werden. Unter anderem brach 2019 infolge von Schweißarbeiten ein Großbrand aus, beidem zwei Offiziere getötet und zahlreiche andere Besatzungsmitglieder verletzt wurden.