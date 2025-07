Drogenlenker (25) krachte gegen Flughafen-Parkhaus

Lenker stritt ab, gefahren zu sein

Nachdem das Auto zum Stillstand gekommen war, verließen der Lenker und seine Mitfahrerin zunächst das Unfallfahrzeug. Der 25-Jährige zog sich erhebliche Verletzungen zu. Zwei weitere in dem Parkhaus abgestellte Fahrzeuge wurden beschädigt. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, nicht gefahren zu sein, ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positv. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen mehrere Anzeigen an die zuständigen Stellen.