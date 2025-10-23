Al Pacino im Pelz – cooler war der „Pate“ nie!

Über 50 Jahre nach seinem legendären Auftritt in „Der Pate“ ist Al Pacino (85) zurück in der Rolle, die ihn zur Legende machte – als Gangsterboss mit Stil, Macht und Attitüde.
In der französischen Hauptstadt Paris wurde der Hollywood-Gigant jetzt beim Dreh seines neuen Films „Father Joe“ gesichtet – und die Bilder sind einfach göttlich!
Zurückgekämmte Haare, beigefarbener Maßanzug, dunkle Sonnenbrille, Pelzkragen - Pacino sieht aus, als hätte Michael Corleone nie aufgehört, das Kommando zu führen.
Pacino im Mafia-Modus!
In „Father Joe“ spielt er einen mächtigen Mafiachef, der zwischen Schuld, Glaube und Gewalt gefangen ist. Regie führt der Franzose Barthélémy Grossmann (48), produziert wird das Projekt von Kult-Regisseur Luc Besson (65) – bekannt für „Léon – Der Profi“.
An Pacinos Seite glänzt Nachwuchsstar Ever Anderson (17), Tochter von Milla Jovovich, sowie Kiefer Sutherland (58) – ein Cast, der Filmfans schon jetzt in Aufruhr versetzt.
Zurück zu den Wurzeln:
Nach Klassikern wie „Scarface“, „Donnie Brasco“ und „The Irishman“ beweist Pacino: Der König des Gangsterfilms regiert immer noch – cooler, älter, unsterblich.
Der Dreh folgt auf schwere Tage für Pacino – noch immer trauert er um seine frühere Partnerin Diane Keaton (†79). In einem Statement sagte er: „Diane war meine Partnerin, meine Freundin – jemand, der meinem Leben immer wieder eine neue Richtung gab.“
