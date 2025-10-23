Vorteilswelt
So geht Boss der Bosse

Al Pacino im Pelz – cooler war der „Pate“ nie!

Society International
23.10.2025 16:00

Über 50 Jahre nach seinem legendären Auftritt in „Der Pate“ ist Al Pacino (85) zurück in der Rolle, die ihn zur Legende machte – als Gangsterboss mit Stil, Macht und Attitüde.

In der französischen Hauptstadt Paris wurde der Hollywood-Gigant jetzt beim Dreh seines neuen Films „Father Joe“ gesichtet – und die Bilder sind einfach göttlich!

Zurückgekämmte Haare, beigefarbener Maßanzug, dunkle Sonnenbrille, Pelzkragen - Pacino sieht aus, als hätte Michael Corleone nie aufgehört, das Kommando zu führen.

.Hollywood-Ikone Al Pacino (85) zeigt sich in Paris in voller Mafia-Montur.
.Hollywood-Ikone Al Pacino (85) zeigt sich in Paris in voller Mafia-Montur.(Bild: CYRIL PECQUENARD / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Pacino im Mafia-Modus!
In „Father Joe“ spielt er einen mächtigen Mafiachef, der zwischen Schuld, Glaube und Gewalt gefangen ist. Regie führt der Franzose Barthélémy Grossmann (48), produziert wird das Projekt von Kult-Regisseur Luc Besson (65) – bekannt für „Léon – Der Profi“.

An Pacinos Seite glänzt Nachwuchsstar Ever Anderson (17), Tochter von Milla Jovovich, sowie Kiefer Sutherland (58) – ein Cast, der Filmfans schon jetzt in Aufruhr versetzt.

Er ist wieder der Boss der Bosse: Al Pacino in Paris beim Dreh zu „Father Joe“ – 50 Jahre nach ...
Er ist wieder der Boss der Bosse: Al Pacino in Paris beim Dreh zu „Father Joe“ – 50 Jahre nach „Der Pate“ lebt der Mythos weiter.(Bild: CYRIL PECQUENARD / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Zurück zu den Wurzeln:
Nach Klassikern wie „Scarface“, „Donnie Brasco“ und „The Irishman“ beweist Pacino: Der König des Gangsterfilms regiert immer noch – cooler, älter, unsterblich.

Der Dreh folgt auf schwere Tage für Pacino – noch immer trauert er um seine frühere Partnerin Diane Keaton (†79). In einem Statement sagte er: „Diane war meine Partnerin, meine Freundin – jemand, der meinem Leben immer wieder eine neue Richtung gab.“

Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
