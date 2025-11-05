Erste Supermond-Fotos sorgen im Land für Gänsehaut

Bei dem Spektakel, welches über den Dächern zu erkennen ist, handelt sich um einen sogenannten Supermond. So nennt man einen Voll- oder Neumond, der der Erde besonders nahe kommt. Und heute ist es so weit: Unser Himmelsbegleiter rückt uns bis auf rund 357.000 Kilometer nahe – das sind etwa 30.000 Kilometer näher, als er gewöhnlich von uns entfernt ist!