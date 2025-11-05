Vorteilswelt
Spektakel am Himmel

Erste Supermond-Fotos sorgen im Land für Gänsehaut

Österreich
05.11.2025 19:00
Der Supermond um 16.20 Uhr über den Dächern von Wien-Simmering.
Der Supermond um 16.20 Uhr über den Dächern von Wien-Simmering.(Bild: „Krone“-Leserreporter/ KroneKreativ)

Aktuell lohnt es sich nach oben in den Himmel zu schauen! Der größte Vollmond des Jahres zeigt sich gerade über Österreich – und sorgt bereits jetzt für staunende Gesichter. Schon seit dem Mittwochnachmittag erreichen die „Krone“ die ersten eindrucksvollen Leser-Fotos. 

Bei dem Spektakel, welches über den Dächern zu erkennen ist, handelt sich um einen sogenannten Supermond. So nennt man einen Voll- oder Neumond, der der Erde besonders nahe kommt. Und heute ist es so weit: Unser Himmelsbegleiter rückt uns bis auf rund 357.000 Kilometer nahe – das sind etwa 30.000 Kilometer näher, als er gewöhnlich von uns entfernt ist!

Wirkt sichtbar größer und heller
Das Ergebnis: Der Mond wirkt sichtbar größer und viel heller als sonst. Astronomen erklären, dass er um rund 14 Prozent größer erscheinen kann – ein Unterschied, den man mit freiem Auge auf jeden Fall erkennt.

Lesen Sie auch:
Der Supermond in Nahaufnahme.
So nah wie nie
Supermond strahlt riesig am Salzburger Himmel
05.11.2025
Wahrheit oder Mythos?
Was der Mond auslösen kann – und was nicht
14.03.2025
Profi klärt auf
Supermond und Sterne: So gelingt das perfekte Foto
05.11.2025

Besonders eindrucksvoll sieht der Supermond kurz nach dem Aufgang aus. Durch die Nähe zum Horizont wirkt er sogar noch riesiger – ein Effekt, der jedes Jahr viele Menschen ins Freie lockt. 

Der Supermond wurde bereits in weiten Teilen des Landes bestaunt: 

Supermond über der Oberfeldstraße in Wels
Supermond über der Oberfeldstraße in Wels(Bild: „Krone“-Leserreporter)
Supermond über Simmering
Supermond über Simmering(Bild: „Krone“-Leserreporter)
(Bild: „Krone“-Leserreporter)
(Bild: „Krone“-Leserreporter)
Der Mond über dem Nockstein
Der Mond über dem Nockstein(Bild: Tröster Andreas)
(Bild: Tröster Andreas)
Der Supermond über Innsbruck
Der Supermond über Innsbruck(Bild: Birbaumer Christof)

Wer auch dieses Naturschauspiel erleben möchte, sucht sich am besten ein freies Plätzchen mit guter Sicht – etwa am Balkon, im Park, auf einem Hausdach oder einem Hügel. Dann heißt es nur noch: zurücklehnen und den Anblick genießen. 

