Erste Supermond-Fotos sorgen im Land für Gänsehaut

Aktuell lohnt es sich nach oben in den Himmel zu schauen! Der größte Vollmond des Jahres zeigt sich gerade über Österreich – und sorgt bereits jetzt für staunende Gesichter. Schon seit dem Mittwochnachmittag erreichen die „Krone“ die ersten eindrucksvollen Leser-Fotos.
Bei dem Spektakel, welches über den Dächern zu erkennen ist, handelt sich um einen sogenannten Supermond. So nennt man einen Voll- oder Neumond, der der Erde besonders nahe kommt. Und heute ist es so weit: Unser Himmelsbegleiter rückt uns bis auf rund 357.000 Kilometer nahe – das sind etwa 30.000 Kilometer näher, als er gewöhnlich von uns entfernt ist!
Wirkt sichtbar größer und heller
Das Ergebnis: Der Mond wirkt sichtbar größer und viel heller als sonst. Astronomen erklären, dass er um rund 14 Prozent größer erscheinen kann – ein Unterschied, den man mit freiem Auge auf jeden Fall erkennt.
Besonders eindrucksvoll sieht der Supermond kurz nach dem Aufgang aus. Durch die Nähe zum Horizont wirkt er sogar noch riesiger – ein Effekt, der jedes Jahr viele Menschen ins Freie lockt.
Der Supermond wurde bereits in weiten Teilen des Landes bestaunt:
Wer auch dieses Naturschauspiel erleben möchte, sucht sich am besten ein freies Plätzchen mit guter Sicht – etwa am Balkon, im Park, auf einem Hausdach oder einem Hügel. Dann heißt es nur noch: zurücklehnen und den Anblick genießen.
