„Mein Herz geht mit dir!“ Ex-Salzburger trauert

Red-Bull-Leipzig-Kicker Kevin Kampl hat auf Instagram ein Foto vom Grab seines verstorbenen Brudes Seki gepostet. Mit emotionalen Worten verabschiedet sich der ehemalige Salzburger von seinem großen Bruder. „Mein Herz geht mit Dir, Dein Herz bleibt bei mir“, so der 35-Jährige.
Kevin Kampl trauer um seinen Bruder Seki. Der 51-Jährige war vor zwei Wochen völlig unerwartet verstorben. Nun hat sein kleiner Bruder Kevin auf Instagram ein Foto des Grabes geteilt und sich mit einer emotionalen Botschaft verabschiedet.
„Immer bei uns“
„Mein Herz geht mit Dir, Dein Herz bleibt bei mir“, schreibt Kampl zum Foto, das ihn vor dem Grab, das von einem Meer von Blumen bedeckt ist, zeigt. „Danke, dass wir ein Teil Deines Lebens sein durften… Danke, dass Du uns gezeigt hast, was wirklich zählt im Leben... Dankbarkeit, Loyalität, Ehrlichkeit und Liebe! All diese Dinge hast Du vorgelebt wie niemand sonst und dafür werde ich Dir auf ewig dankbar sein“, ergänzt der Fußball-Profi.
„Ruhe in Frieden, mein großer Bruder, Du wirst uns fehlen, auch wenn Du immer bei uns bist“, schließt Kampl seine emotionale Nachricht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.