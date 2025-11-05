„Mein Herz geht mit dir!“ Ex-Salzburger trauert

„Immer bei uns“

„Mein Herz geht mit Dir, Dein Herz bleibt bei mir“, schreibt Kampl zum Foto, das ihn vor dem Grab, das von einem Meer von Blumen bedeckt ist, zeigt. „Danke, dass wir ein Teil Deines Lebens sein durften… Danke, dass Du uns gezeigt hast, was wirklich zählt im Leben... Dankbarkeit, Loyalität, Ehrlichkeit und Liebe! All diese Dinge hast Du vorgelebt wie niemand sonst und dafür werde ich Dir auf ewig dankbar sein“, ergänzt der Fußball-Profi.