Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emotionaler Insta-Post

„Mein Herz geht mit dir!“ Ex-Salzburger trauert

Fußball International
05.11.2025 21:45
Kevin Kampl trauert um seinen großen Bruder Seki.
Kevin Kampl trauert um seinen großen Bruder Seki.(Bild: AFP/APA/Christof STACHE)

Red-Bull-Leipzig-Kicker Kevin Kampl hat auf Instagram ein Foto vom Grab seines verstorbenen Brudes Seki gepostet. Mit emotionalen Worten verabschiedet sich der ehemalige Salzburger von seinem großen Bruder. „Mein Herz geht mit Dir, Dein Herz bleibt bei mir“, so der 35-Jährige. 

0 Kommentare

Kevin Kampl trauer um seinen Bruder Seki. Der 51-Jährige war vor zwei Wochen völlig unerwartet verstorben. Nun hat sein kleiner Bruder Kevin auf Instagram ein Foto des Grabes geteilt und sich mit einer emotionalen Botschaft verabschiedet.

„Immer bei uns“
„Mein Herz geht mit Dir, Dein Herz bleibt bei mir“, schreibt Kampl zum Foto, das ihn vor dem Grab, das von einem Meer von Blumen bedeckt ist, zeigt. „Danke, dass wir ein Teil Deines Lebens sein durften… Danke, dass Du uns gezeigt hast, was wirklich zählt im Leben... Dankbarkeit, Loyalität, Ehrlichkeit und Liebe! All diese Dinge hast Du vorgelebt wie niemand sonst und dafür werde ich Dir auf ewig dankbar sein“, ergänzt der Fußball-Profi.

„Ruhe in Frieden, mein großer Bruder, Du wirst uns fehlen, auch wenn Du immer bei uns bist“, schließt Kampl seine emotionale Nachricht.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
134.335 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
126.147 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
107.107 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Fußball International
Champions League
LIVE-Konferenz: Barcelona kämpft gegen Blamage
Emotionaler Insta-Post
„Mein Herz geht mit dir!“ Ex-Salzburger trauert
Champions League
Chelsea & Villarreal blamieren sich bei Underdogs!
Nach Duell mit Bayern
Bitter für PSG! Trio fällt mehrere Wochen aus
Erstmals im Dezember
FIFA vergibt künftig einen eigenen Friedenspreis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf