Was zur Hölle ..?

Jason Momoa trägt plötzlich Halbglatze!

Society International
24.10.2025 17:00

Jason Momoa und seine wallende Mähne gehören eigentlich zusammen wie Heidi Klum und ihre Halb-nackt-Looks oder Julia Roberts und ihr strahlendes Lächeln. Doch jetzt trägt der „Aquaman“-Darsteller plötzlich eine neue Frisur, die bei manchem Fan wohl für blankes Entsetzen sorgt.

Denn plötzlich zeigt sich Jason Momoa mit Halbglatze – und schaut mit dem neuen Look nicht mehr wie ein unwiderstehlicher Hollywood-Superheld aus, sondern wie der etwas biedere Beamte von Nebenan. Dass bei diesem Make-over so manchem Fan die Kinnlade runterfällt, versteht sich fast von selbst.

Und dann auch noch ein Vokuhila!
Doch die Sorge um Momoas wallende Mähne ist unbegründet. Momoa setzte nämlich nicht etwa den Rasierer an, sondern ließ sich die doch recht ungewöhnliche Frisur lediglich für den Dreh eines Werbespots für das US-amerikanische Finanzunternehmen Chime stehen.

Ja, bei diesem Mann mit Bart und Halbglatze handelt es sich tatsächlich um Jason Momoa.
Ja, bei diesem Mann mit Bart und Halbglatze handelt es sich tatsächlich um Jason Momoa.

Die blank polierte Halbglatze ist übrigens nicht die einzige, lustige Frisur, die Momoa präsentiert: Die Fans bekommen auch noch einen wilden Vokuhila und einen streng nach hinten gekämmten Ponytail zu sehen. Die schrägen Looks gibt‘s oben im Video!

In humorvollen Alltagsszenen schlüpft Momoa für die Werbespots schließlich in die Rolle von verschiedenen Charakteren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. 

Momoa schockte mit Rasur
Erst im Sommer sorgte Momoa mit einem echten Umstyling für Wirbel. Denn zum ersten Mal seit sechs Jahren griff der Hollywood-Hottie zum Rasierapparat und trennte sich von seinem Bart. Das Ergebnis kam dann aber weder beim Schauspieler selbst noch bei den Fans wirklich an ...

