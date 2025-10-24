Jason Momoa trägt plötzlich Halbglatze!

Jason Momoa und seine wallende Mähne gehören eigentlich zusammen wie Heidi Klum und ihre Halb-nackt-Looks oder Julia Roberts und ihr strahlendes Lächeln. Doch jetzt trägt der „Aquaman“-Darsteller plötzlich eine neue Frisur, die bei manchem Fan wohl für blankes Entsetzen sorgt.
Denn plötzlich zeigt sich Jason Momoa mit Halbglatze – und schaut mit dem neuen Look nicht mehr wie ein unwiderstehlicher Hollywood-Superheld aus, sondern wie der etwas biedere Beamte von Nebenan. Dass bei diesem Make-over so manchem Fan die Kinnlade runterfällt, versteht sich fast von selbst.
Und dann auch noch ein Vokuhila!
Doch die Sorge um Momoas wallende Mähne ist unbegründet. Momoa setzte nämlich nicht etwa den Rasierer an, sondern ließ sich die doch recht ungewöhnliche Frisur lediglich für den Dreh eines Werbespots für das US-amerikanische Finanzunternehmen Chime stehen.
Die blank polierte Halbglatze ist übrigens nicht die einzige, lustige Frisur, die Momoa präsentiert: Die Fans bekommen auch noch einen wilden Vokuhila und einen streng nach hinten gekämmten Ponytail zu sehen. Die schrägen Looks gibt‘s oben im Video!
In humorvollen Alltagsszenen schlüpft Momoa für die Werbespots schließlich in die Rolle von verschiedenen Charakteren, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Momoa schockte mit Rasur
Erst im Sommer sorgte Momoa mit einem echten Umstyling für Wirbel. Denn zum ersten Mal seit sechs Jahren griff der Hollywood-Hottie zum Rasierapparat und trennte sich von seinem Bart. Das Ergebnis kam dann aber weder beim Schauspieler selbst noch bei den Fans wirklich an ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.