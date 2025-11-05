Nach Abschiebung: Lobnig in der Türkei angekommen

„Es war schlimm zu sehen, dass sie am Flughafen nicht mehr zurückkommt und eingesperrt wird – ich konnte nur ihr Gepäck nehmen. Ich bin froh, dass sie jetzt endlich da ist. Sie ist ja doch die Speerspitze unseres Teams“, sagt Kathi, die sich sicher ist: „Magdi ist so stark im Kopf – das Wichtigste ist, dass sie es hierher geschafft hat. Sie kann auch ohne Training auf den Punkt ihre Leistung aufrufen.“