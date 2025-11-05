„Shutdown“: USA beginnen mit Streichung von Flügen

Dies könnte vor zwei langen Feiertagswochenenden im November für Chaos auf Flughäfen sorgen, insbesondere vor dem Erntedankfest (Thanksgiving) am 27. November, für das viele US-Familien zusammenkommen. An großen Flughäfen wie Houston in Texas kam es bereits in den vergangenen Wochen zu stundenlangen Verzögerungen und Flugausfällen.