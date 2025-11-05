ÖVP-Ministerin weist rote Vorwürfe erbost zurück

SPÖ befürchtet Rückschrotte bei Fristenlösung

Die SPÖ ist zurückhaltend, weil sie ein Aufweichen von Arbeitnehmerinnen-Schutz und Rückschritte bei der Fristenlösung befürchtet. Man weist darauf hin, dass Frauen nach einer Fehl- bzw. Totgeburt bereits heute umfassend und unbürokratisch geschützt seien. In Österreich bestehe gesetzlicher Kündigungs- und Entlassungsschutz ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Schwangerschaft bis vier Wochen nach einer Fehlgeburt/Schwangerschaftsverlust – unabhängig davon, in welcher Woche diese/r eintritt. In Deutschland gelte dieser Schutz hingegen erst ab der 13. Schwangerschaftswoche, betonte die SPÖ.