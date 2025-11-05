Touristen mussten von Klettersteig gerettet werden

Weder vor noch zurück

Während des Aufstiegs wurden die beiden Gäste vom 38-jährigen Salzburger am kurzen Seil gesichert. In der 13. von insgesamt 20 Sektionen (Bereich „Seilbrücke“) verloren die Israelis aber plötzlich vollständig ihre Kraft und waren weder zum Weiteraufstieg noch zu einem Abstieg in der Lage.