Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Helikopter im Einsatz

Touristen mussten von Klettersteig gerettet werden

Oberösterreich
05.11.2025 20:00
Hubschraubereinsatz auf der Drachenwand
Hubschraubereinsatz auf der Drachenwand(Bild: Bergrettung Mondseeland)

Ihre Kräfte und Fähigkeiten völlig überschätzt haben dürften zwei israelische Touristen, die am Mittwoch den Drachenwand-Klettersteig (Oberösterreich) bezwingen wollten. Obwohl sie einen Führer dabei hatten, ging ihnen völlig die Kraft aus und sie mussten von einem Hubschrauber geborgen werden.

0 Kommentare

Auf dem als Schwierigkeitsgrad C/D klassifizierten Klettersteig Drachenwand musste am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Bergrettung ausrücken. Zwei israelische Staatsbürger, jeweils 51 Jahre alt, hatten sich über eine Plattform einen Guide für die Tour gebucht und sich um 9 Uhr am Ausgangspunkt in St. Lorenz getroffen.

Weder vor noch zurück
Während des Aufstiegs wurden die beiden Gäste vom 38-jährigen Salzburger am kurzen Seil gesichert. In der 13. von insgesamt 20 Sektionen (Bereich „Seilbrücke“) verloren die Israelis aber plötzlich vollständig ihre Kraft und waren weder zum Weiteraufstieg noch zu einem Abstieg in der Lage.

Polizeihubschrauber „Libelle“.
Polizeihubschrauber „Libelle“.(Bild: Bergrettung Mondseeland)

Taubergung
Der 38-Jährige setzte daraufhin einen Notruf ab, wodurch die Bergrettungsstelle Mondseeland, ein Alpinpolizist sowie der Polizeihubschrauber „Libelle Yankee“ alarmiert wurden.

Beide Gäste sowie der 38-Jährige konnten schließlich mittels Taubergung sicher ins Tal gebracht werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Oberösterreich
KlettersteigHubschrauber
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
133.456 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
125.855 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
106.534 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Oberösterreich
Helikopter im Einsatz
Touristen mussten von Klettersteig gerettet werden
Krone Plus Logo
Not-OP nach 3 Tagen
Patient weggeschickt: Gutachter zerpflückt Ärzte
Landestheater Linz
Gesucht: Kinderdarsteller für Musical „Matilda“
Krone Plus Logo
Kinder werden flügge
Allein unterwegs: Wie Eltern die Nerven behalten
3. bis 6. Dezember
Theatersport im Posthof: Das härteste Impro-Duell
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf