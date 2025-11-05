Touristen mussten von Klettersteig gerettet werden

Ihre Kräfte und Fähigkeiten völlig überschätzt haben dürften zwei israelische Touristen, die am Mittwoch den Drachenwand-Klettersteig (Oberösterreich) bezwingen wollten. Obwohl sie einen Führer dabei hatten, ging ihnen völlig die Kraft aus und sie mussten von einem Hubschrauber geborgen werden.
Auf dem als Schwierigkeitsgrad C/D klassifizierten Klettersteig Drachenwand musste am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Bergrettung ausrücken. Zwei israelische Staatsbürger, jeweils 51 Jahre alt, hatten sich über eine Plattform einen Guide für die Tour gebucht und sich um 9 Uhr am Ausgangspunkt in St. Lorenz getroffen.
Weder vor noch zurück
Während des Aufstiegs wurden die beiden Gäste vom 38-jährigen Salzburger am kurzen Seil gesichert. In der 13. von insgesamt 20 Sektionen (Bereich „Seilbrücke“) verloren die Israelis aber plötzlich vollständig ihre Kraft und waren weder zum Weiteraufstieg noch zu einem Abstieg in der Lage.
Taubergung
Der 38-Jährige setzte daraufhin einen Notruf ab, wodurch die Bergrettungsstelle Mondseeland, ein Alpinpolizist sowie der Polizeihubschrauber „Libelle Yankee“ alarmiert wurden.
Beide Gäste sowie der 38-Jährige konnten schließlich mittels Taubergung sicher ins Tal gebracht werden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.