Musikwelt unter Schock: Jack White tot aufgefunden

Bereits 2014 kündigte White seinen Abschied aus dem Berufsleben an und zog sich als Produzent zurück. In jüngerer Vergangenheit kämpfte White mit Gesundheitsproblemen. Von einem Schlaganfall erholte er sich aber gut, wie er im Mai der „Bunten“ verriet: „Ich bin nahezu der alte Jack.“ Sein erklärtes Ziel in Sachen Lebensalter war es, Entertainer Jopi Heesters zu übertreffen. Der wurde 108 Jahre alt.