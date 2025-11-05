Erstes Saisonderby steigt ohne den KAC-Star!

Aktuell ist in der ICE-Liga gerade Nationalteampause. Österreich nimmt mit fünf KAC-Cracks (Florian Vorauer, Clemens Unterweger, Thimo Nickl, Tobias Sablattnig, Simeon Schwinger) und einem Adler (Paul Sintschnig) beim Deutschland-Cup in Landshut teil. Für die Rotjacken geht´s dann am 12. November daheim gegen Linz weiter (Villach ist spielfrei!) – zwei Tage später steigt an der Drau dann das erste Saisonderby.