Erstes Saisonderby steigt ohne den KAC-Star!

Aktuell hat das Eishockey-Nationalteam das Sagen, die ICE-Liga geht dann am 12. November weiter. KAC empfängt Linz, Villach ist spielfrei. Zwei Tage später läuft an der Drau das erste Saisonderby – ein Klagenfurt-Star fehlt da aber definitiv verletzungsbedingt. Und das schmerzt gewaltig.
Aktuell ist in der ICE-Liga gerade Nationalteampause. Österreich nimmt mit fünf KAC-Cracks (Florian Vorauer, Clemens Unterweger, Thimo Nickl, Tobias Sablattnig, Simeon Schwinger) und einem Adler (Paul Sintschnig) beim Deutschland-Cup in Landshut teil. Für die Rotjacken geht´s dann am 12. November daheim gegen Linz weiter (Villach ist spielfrei!) – zwei Tage später steigt an der Drau dann das erste Saisonderby.
