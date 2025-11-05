Vorteilswelt
Wegen Fußverletzung

Erstes Saisonderby steigt ohne den KAC-Star!

Kärnten
05.11.2025 21:59
Der KAC um Mursak, Petersen und Unterweger war zuletzt top drauf - nach der Teampause fehlt ...
Der KAC um Mursak, Petersen und Unterweger war zuletzt top drauf - nach der Teampause fehlt eines der Asse weiter.(Bild: Pail Sepp)

Aktuell hat das Eishockey-Nationalteam das Sagen, die ICE-Liga geht dann am 12. November weiter. KAC empfängt Linz, Villach ist spielfrei. Zwei Tage später läuft an der Drau das erste Saisonderby – ein Klagenfurt-Star fehlt da aber definitiv verletzungsbedingt. Und das schmerzt gewaltig. 

Aktuell ist in der ICE-Liga gerade Nationalteampause. Österreich nimmt mit fünf KAC-Cracks (Florian Vorauer, Clemens Unterweger, Thimo Nickl, Tobias Sablattnig, Simeon Schwinger) und einem Adler (Paul Sintschnig) beim Deutschland-Cup in Landshut teil. Für die Rotjacken geht´s dann am 12. November daheim gegen Linz weiter (Villach ist spielfrei!) – zwei Tage später steigt an der Drau dann das erste Saisonderby.

Porträt von Albert Kurka
Albert Kurka
Loading
Kärnten

