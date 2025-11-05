„Wer sagt, er denkt noch nicht an Olympia, lügt“

In den ersten Tagen geht es für Müllauer darum, sich an die neuen Schneeverhältnisse zu gewöhnen. „Die sind anders als in Australien“, erklärt er. In „Down Under“ verbrachte er im vergangenen europäischen Sommer ein paar Wochen. Ansporn ist sicher die Konkurrenz. So ziemlich alles, was Rang und Namen hat, bereitet sich im Stubaital aktuell auf die kommende Olympia-Saison vor. „Ich werde sicher verfolgen, was die anderen so machen. Dann weiß man auch, wo man selbst steht“, sagt der Pinzgauer.