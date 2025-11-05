Anisimova nach Sieg über Swiatek 2. Halbfinalistin

Die als Nummer 4 gesetzte US-Amerikanerin bezwang am Mittwoch die auf Position 2 eingestufte Polin Iga Swiatek nach verlorenem ersten Satz noch 6:7(3), 6:4, 6:2. Es war ihr zweiter Matchsieg in Folge nach jenem über Madison Keys, die nach zwei Niederlagen aufgrund einer Erkrankung zum letzten Spiel nicht mehr antrat.