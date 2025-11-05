Anisimova nach Sieg über Swiatek 2. Halbfinalistin

Amanda Anisimova hat sich neben Jelena Rybakina das zweite Halbfinal-Ticket in der Gruppe „Serena Williams“ bei den WTA-Finals in Riad gesichert!
Die als Nummer 4 gesetzte US-Amerikanerin bezwang am Mittwoch die auf Position 2 eingestufte Polin Iga Swiatek nach verlorenem ersten Satz noch 6:7(3), 6:4, 6:2. Es war ihr zweiter Matchsieg in Folge nach jenem über Madison Keys, die nach zwei Niederlagen aufgrund einer Erkrankung zum letzten Spiel nicht mehr antrat.
An ihrer Stelle stand die Russin Jekaterina Alexandrowa gegen Rybakina auf dem Platz und kassierte eine 4:6-4:6-Niederlage. Die Weltranglisten-Sechste aus Kasachstan überstand damit die Gruppenphase makellos.
Anisimova behielt im dritten Saisonvergleich mit Swiatek wie auch im US-Open-Viertelfinale die Oberhand. Im Wimbledon-Finale zuvor hatte noch die polnische WTA-Finals-Siegerin von 2023 mit 6:0, 6:0 triumphiert gehabt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.