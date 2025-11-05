Trotz knapper Pleite lebt Hartbergs Traum weiter

„Eine Volleyball-Hochburg geworden!“

Das nahm auch der steirische Verbandspräsident wohlwollend zur Kenntnis. „Hartberg ist immer für eine Überraschung gut, hat ein sehr kompaktes Team. Von dieser eingeschweißten Truppe ist noch einiges zu erwarten“, drückte Uwe Stark ganz fest die Daumen und stellte bereits nach zwei Sätzen fest: „Hartberg ist zu einer richtigen Volleyball-Hochburg geworden.“ Die dann aber zunächst etwas zu bröckeln begann, denn: Im dritten Durchgang lagen die Oststeirer kein einziges Mal in Führung, mussten teils einem Rückstand von sechs Punkten nachlaufen. Plötzlich glichen sie aber zum 20:20 aus. Hartberg wehrte auch den ersten Satzball ab. Hatte selbst die Chance. Und nutzte sie zu einem 26:24. Die Halle stand kopf! „Wir wollen mehr!“, ballte danach Geschäftsführer Markus Gaugl die Faust.