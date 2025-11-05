24-Stunden-Pflege: Einheitliche Kriterien geplant

„Nicht nur aus Sicht von Agenturen denken“

„Gute Qualität gelingt nur, wenn die Perspektive der Betreuungskräfte in Ausarbeitung, Umsetzung und Kontrolle zentral verankert wird“, sagte Yvonne Heuber, vidaflex-Generalsekretärin. „Wir begrüßen den Plan der Sozialministerin für einheitliche Standards. Aber Qualitätssicherung darf nicht nur aus der Sicht von Agenturen und der öffentlichen Hand gedacht werden. Was im Alltag wirklich wirkt, wissen die Betreuungskräfte selbst – ihre Erfahrungen müssen daher ebenfalls zur Richtschnur werden.“ Es bräuchte etwa klare Mindeststandards für faire Arbeits- und Vertragsbedingungen sowie wirksame Kontrollen.