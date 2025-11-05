LIVE ab 21 Uhr: Konferenz mit Barca, Inter und BVB

Inter steht nach drei Spielen bei drei Siegen, heute gegen Almaty (ein Punkt) wäre alles andere als ein klarer Sieg eine große Überraschung. Einen echten Leckerbissen darf man sich beim Duell zwischen Manchester City und Dortmund erwarten, beide stehen mit sieben Punkten solide da und können mit einem Sieg schon den Grundstein für den Aufstieg in die K.-o.-Phase legen.