Champions League

LIVE ab 21 Uhr: Konferenz mit Barca, Inter und BVB

Champions League
05.11.2025 04:09
Gibt’s für Barcelona-Jungstar Lamine Yamal auch heute wieder Grund zum Jubeln?
Gibt's für Barcelona-Jungstar Lamine Yamal auch heute wieder Grund zum Jubeln?

Vierter Spieltag in der Liga-Phase der Champions League: In der späten Konferenz müssen u.a. der FC Barcelona beim FC Brügge, Inter Mailand gegen Kairat Almaty oder Borussia Dortmund bei Manchester City ran. Wir berichten live (siehe unten)!

Hier der LIVETICKER:

Inter steht nach drei Spielen bei drei Siegen, heute gegen Almaty (ein Punkt) wäre alles andere als ein klarer Sieg eine große Überraschung. Einen echten Leckerbissen darf man sich beim Duell zwischen Manchester City und Dortmund erwarten, beide stehen mit sieben Punkten solide da und können mit einem Sieg schon den Grundstein für den Aufstieg in die K.-o.-Phase legen.

Der FC Barcelona (sechs Punkte) gastiert beim FC Brügge (drei) und hat drei Punkte fest eingeplant. Schon gehörig unter Druck steht der deutsche Bundesligist Bayer Leverkusen, der in drei Spielen erst zwei Punkte sammelte. Mit Benfica Lissabon auswärts wartet eine schwere Aufgabe auf die Werkself, die zuletzt gegen Paris Saint-Germain (2:7) und in der Liga gegen Bayern (0:3) zwei heftige Pleiten kassierte.

krone Sport
krone Sport
