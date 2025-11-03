Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

42 Kilo abgespeckt

Martina Reuter feierte große Bodybuilding-Premiere

Adabei Österreich
03.11.2025 08:17
Martina Reuter hat 42 Kilo abgespeckt und zeigte ihre neuen Kurven jetzt bei einem ...
Martina Reuter hat 42 Kilo abgespeckt und zeigte ihre neuen Kurven jetzt bei einem Bodybuilding-Wettbewerb.(Bild: instagram.com/reuter_martina_official)

Eigentlich kennen die Fans Martina Reuter als quirlige ORF-Stylistin oder Power-Lady bei „Dancing Stars“. Doch jetzt bekamen sie eine ganz andere Seite der Moderatorin zu sehen. Denn Reuter erfüllte sich am Wochenende einen Traum und ließ bei ihrer großen Bodybuilding-Premiere ihre Muskeln spielen!

0 Kommentare

42 Kilo hat Martina Reuter in den letzten 18 Monaten abgespeckt und sich gleichzeitig jede Menge Muskeln antrainiert. Und weil diese nun auch jeder sehen darf, nahm die 45-Jährige am Wochenende bei den Herbstmeisterschaften der ANBF (Austrian Natural Bodybuilding & Fitness Federation) in Linz teil.

Reuter erkämpfte sich 4. Platz
Mit Erfolg! Denn bei ihrem Debüt auf der Bühne durfte sich Reuter gleich über einen Top-Platz freuen – den vierten Platz in der Kategorie „Bodybuilding Woman Figur Master“. 

Auf Instagram zeigte sich Martina Reuter im Wettkampf-Modus und freute sich über ihren Erfolg:

Auf Instagram postete Reuter nicht nur zahlreiche Eindrücke von dem Wettkampf, sie verriet auch, dass sie sich gleich doppelt über diese Platzierung freue. Immerhin sei sie die einzige Österreicherin in ihrer Klasse gewesen. 

„18 Monate harte Arbeit“
„Nie hätte ich gedacht, dass ich jemals so ein Foto von mir sehen würde“, jubelte die Moderatorin zu einem Foto, auf dem sie im Bikini und in Wettkampf-Pose zu sehen ist. „Ist es nicht einfach unglaublich?“ 

Sie sei stolz auf dieses Foto, das zeige, „was 18 Monate harte Arbeit, eiserne Disziplin und unerschütterlicher Wille bedeuten“, auch wenn die letzten Tage „der reinste Horror – kein Essen, kein Trinken, nur Fokus und Durchhaltevermögen, damit jede Muskelkontur sichtbar wird“ – gewesen seien. 

Martina Reuter zeigte sich auf Instagram kurz vor ihrem Wettkampf:

„Bin noch lange nicht fertig“
Doch es habe sich gelohnt, freute sich Reuter: „Ich bin einfach nur unfassbar stolz – stolz auf meinen Körper, auf meinen Kopf, auf meine Seele. Und vor allem: stolz, mutig gewesen zu sein.“

Lesen Sie auch:
Auf Instagram zeigt Martina Reuter nicht nur ihren trainierten Body, sie berichtet auch über ...
Martina Reuter
Verletzungs-Schock vor großem Bodybuilding-Debüt!
23.10.2025

Und erklärte abschließend, dass dieser Wettkampf erst „der Anfang, nicht das Ende“ gewesen sei, denn das nächste Ziel, den nächsten Wettkampf habe sie bereits vor Augen. „Ich bin noch lange nicht fertig.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ja, bei diesem Mann mit Bart und Halbglatze handelt es sich tatsächlich um Jason Momoa. 
Was zur Hölle ..?
Jason Momoa trägt plötzlich Halbglatze!
Der Pate ist zurück – und diesmal trägt er Pelz.
So geht Boss der Bosse
Al Pacino im Pelz – cooler war der „Pate“ nie!
Trauer um Jack White (im Bild mit Ex-Frau Rafaella), der Welthits „Gloria“ und „Self Control“, ...
Hatte unzählige Hits
Musikwelt unter Schock: Jack White tot aufgefunden
Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
168.806 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
139.911 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
119.135 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Adabei Österreich
42 Kilo abgespeckt
Martina Reuter feierte große Bodybuilding-Premiere
Opus-Star präsentiert
Neue Projekte für „Live is Life“-Komponist
Es wird schaurig...
So gruseln sich die Promis heuer zu Halloween
„Schweren Herzens“
Rainhard Fendrich sagt Benefizkonzert in Wien ab
Krone Plus Logo
Andrea Kdolsky im Talk
„Ich brauche die Arbeit wie die Luft zum Atmen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf