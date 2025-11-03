Martina Reuter feierte große Bodybuilding-Premiere

Eigentlich kennen die Fans Martina Reuter als quirlige ORF-Stylistin oder Power-Lady bei „Dancing Stars“. Doch jetzt bekamen sie eine ganz andere Seite der Moderatorin zu sehen. Denn Reuter erfüllte sich am Wochenende einen Traum und ließ bei ihrer großen Bodybuilding-Premiere ihre Muskeln spielen!