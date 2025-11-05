Hartberg verliert CL-Hinspiel gegen Kragujevac

Der TSV Hartberg hat in der zweiten von vier Vorrunden der Volleyball-Champions-League das Hinspiel gegen den serbischen Meister Radnicki Kragujevac knapp verloren!
Die Steirer unterlagen am Mittwoch daheim 2:3 (-22,18,24,-20,-11). Das Rückspiel steht am 12. November in Kragujevac auf dem Programm.
Im CEV-Challenge-Cup der Frauen verlor die SG Erzbergmadln Trofaich/Eisenerz das Quali-Runden-Hinspiel gegen den ukrainischen Club Balta 0:3 (-19,-21,-19). Auch das Retourmatch am Donnerstag findet in Eisenerz statt.
AVL-Hit geht an Aich/Dob
In der AVL der Männer entschied Aich/Dob das Spitzenspiel der dritten Runde gegen Union Waldviertel 3:1 (21,17,-13,20) für sich.
