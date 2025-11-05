„Playboy“ zeigt seine 35 schönsten Promi-Nackedeis

Der „Playboy“ feiert mit seiner Dezember-Ausgabe ein ganz besonderes Jubiläum. Denn anlässlich 35 Jahre wiedervereinigtes Deutschland zeigt das Männermagazin unter dem Titel „35 Jahre Deutsche Einheit – die 35 schönsten Stars“ eine fesselnde Hommage an die „Playboy“-Coverstars aus Ost und West.
Die 20-seitige Bildstrecke nimmt die Leser mit auf eine Zeitreise durch die letzten drei Jahrzehnte und zeigt die schönsten „Playboy“-Aufnahmen unter anderem von Magdalena Brzeska, Tina Ruland, Christine Theiss, Mariella Ahrens, Simone und Sophia Thomalla.
Wiedersehen mit zahlreichen „Playboy“-Stars
Aber auch Yeliz Koc, Michelle, Gitta Saxx, Natalia Avelon, Claudelle Deckert, Cathy Hummels, Désirée Nick, Anna-Carina Woitschack, Elena Semechin, Jenny Elvers, Laura Müller, Isi Glück und viele mehr sind in der aktuellen Ausgabe des „Playboy“ zu sehen.
„Die deutsche Wiedervereinigung ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Mag man den Beziehungsstatus auch als ,Es bleibt kompliziert‘ bezeichnen, sprechen die Zahlen doch eine klare Sprache. Die deutsche Einheit brachte Millionen Menschen Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und dem deutschen PLAYBOY viele neue Fans“, freute sich Florian Biotin, Geschäftsführer und Chefredakteur des „Playboy“ Deutschland über diese besondere Ausgabe.
„Bezauberndste Seiten der Einheit“
Und verriet weiter: „In unserer Titelgeschichte feiern wir jetzt die bezauberndsten Seiten der Einheit – und zeigen anlässlich des großen Jubiläums 35 Frauen, die durch ihre Persönlichkeit, ihren Mut und ihre Schönheit das Gesicht des wiedervereinigten Deutschlands prägen.“
Weitere Motive exklusiv unter: playboy.de.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.