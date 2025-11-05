Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Besonderes Jubiläum

„Playboy“ zeigt seine 35 schönsten Promi-Nackedeis

Society International
05.11.2025 08:55

Der „Playboy“ feiert mit seiner Dezember-Ausgabe ein ganz besonderes Jubiläum. Denn anlässlich 35 Jahre wiedervereinigtes Deutschland zeigt das Männermagazin unter dem Titel „35 Jahre Deutsche Einheit – die 35 schönsten Stars“ eine fesselnde Hommage an die „Playboy“-Coverstars aus Ost und West.

0 Kommentare

Die 20-seitige Bildstrecke nimmt die Leser mit auf eine Zeitreise durch die letzten drei Jahrzehnte und zeigt die schönsten „Playboy“-Aufnahmen unter anderem von Magdalena Brzeska, Tina Ruland, Christine Theiss, Mariella Ahrens, Simone und Sophia Thomalla.

Gitta Saxx
Gitta Saxx(Bild: Gabo für PLAYBOY Deutschland November 2018)
Isi Glück
Isi Glück(Bild: Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland August 2025)

Wiedersehen mit zahlreichen „Playboy“-Stars
Aber auch Yeliz Koc, Michelle, Gitta Saxx, Natalia Avelon, Claudelle Deckert, Cathy Hummels, Désirée Nick, Anna-Carina Woitschack, Elena Semechin, Jenny Elvers, Laura Müller, Isi Glück und viele mehr sind in der aktuellen Ausgabe des „Playboy“ zu sehen.

Anna-Carina Woitschack
Anna-Carina Woitschack(Bild: Wilfried Wulff für PLAYBOY Deutschland September 2024)
Laura Müller
Laura Müller(Bild: Thomas Fiedler für PLAYBOY Deutschland Februar 2020)

„Die deutsche Wiedervereinigung ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Mag man den Beziehungsstatus auch als ,Es bleibt kompliziert‘ bezeichnen, sprechen die Zahlen doch eine klare Sprache. Die deutsche Einheit brachte Millionen Menschen Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und dem deutschen PLAYBOY viele neue Fans“, freute sich Florian Biotin, Geschäftsführer und Chefredakteur des „Playboy“ Deutschland über diese besondere Ausgabe.

Mit seiner aktuellen Ausgabe feiert der „Playboy“ 35 Jahre deutsche Einheit mit 35 sexy ...
Mit seiner aktuellen Ausgabe feiert der „Playboy“ 35 Jahre deutsche Einheit mit 35 sexy „Playboy“-Stars.(Bild: Bruno Bisang für PLAYBOY Deutschland September 2011)

„Bezauberndste Seiten der Einheit“
Und verriet weiter: „In unserer Titelgeschichte feiern wir jetzt die bezauberndsten Seiten der Einheit – und zeigen anlässlich des großen Jubiläums 35 Frauen, die durch ihre Persönlichkeit, ihren Mut und ihre Schönheit das Gesicht des wiedervereinigten Deutschlands prägen.“

Weitere Motive exklusiv unter: playboy.de.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
133.354 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
121.453 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.144 mal gelesen
Mehr Society International
Kardashian verärgert
Kim schimpft auf ChatGPT wegen verpatzter Tests
Besonderes Jubiläum
„Playboy“ zeigt seine 35 schönsten Promi-Nackedeis
Mit Fraser und Weisz
Horror-Klassiker „Die Mumie“ feiert ein Comeback!
Promi-Pärchen-Alarm
Zwischen Chris Martin & Sophie Turner knistert es
Wegen Krankheit
Konstantin Wecker sagte Konzerte im November ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf