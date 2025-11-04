Vorteilswelt
„Herr General“ an Bord

Alfons Haiders Chauffeurin und sein „Dienstwagen“

Adabei Österreich
04.11.2025 08:00
„Dienstwagen“: Alfons Haider mit Frau Horvath
„Dienstwagen“: Alfons Haider mit Frau Horvath(Bild: Norman Schenz)

Alfons Haider hat in seiner Eigenschaft als Generalintendant in Mörbisch einen Job, der ihn auf Trab hält. Ständig ein Termin nach dem anderen – was nur wenige wissen, ist: Haider selbst hat gar keinen Führerschein. Also ist die Sache mit dem Individualverkehr ein bisserl kompliziert ... normalerweise.

Nicht so aber beim 67-jährigen Kulturmanager und Moderator. So gesehen und erfahren, als er der „Krone“ erst vor Kurzem einen Besuch abstattete – mit einer Chauffeurin? „Ja, mit einer Chauffeurin“, lächelt Haider, während er in Richtung eines Taxis geht. Das wird von Frau Horvath pilotiert.

Taxi mit dem „Herrn General“ an Bord
„Ich mache das oft, gerne und schon seit Langem“, erzählt uns die burgenländische Frohnatur, als wir sie zu ihrem besonderen Job befragen. Freilich ist sie nicht die private Angestellte von Haider, auch nicht seine exklusive Transporteurin, aber man kennt und schätzt sich im Burgenland, trifft sich auch öfters – und so pilotiert sie ihr Taxi mit dem „Herrn General“ an Bord immer wieder durchs Land.

„Und irgendwann habe ich ihn halt gefragt, ob ich das Pickerl mit der Aufschrift ,Dienstwagen von Alfons Haider‘ aufkleben darf“, so Horvath. Sie durfte. Jetzt ist ihr Auto Kult!

