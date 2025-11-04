Mit Lügen-Märchen Seniorin um 26.000 Euro gebracht

Die Ehefrau starb bei einem Unfall, der Vater verlor wegen einer Krankheit ein Bein, die Tochter leide ein Krebs: Mit solchen erfundenen Schicksalsschlägen über seine Angehörigen konnte ein obdachloser Rumäne (41) einer Salzburger Pensionistin eine Menge Geld entlocken – insgesamt 26.000 Euro laut Anklage. Die Betrügereien mit der Unwahrheit gingen über einen durchaus längeren Zeitraum: von März 2023 bis September 2025. Mit Fotos von fremden Menschen machte er seine Märchen zudem noch glaubwürdiger für das Opfer. Am Dienstag musste sich der 41-Jährige im Salzburger Landesgericht wegen schweren, gewerbsmäßigen Betrug erklären.