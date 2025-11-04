Vorteilswelt
Mit Lügen-Märchen Seniorin um 26.000 Euro gebracht

Salzburg
05.11.2025 20:57
Verhandlung im Salzburger Justizgebäude.
Verhandlung im Salzburger Justizgebäude.(Bild: Tröster Andreas)

Ein obdachloser Rumäne erfand Schicksalsschläge, um an das Geld einer Pensionistin zu kommen. Die über eineinhalb Jahre andauernden Betrügereien führten zum Prozess am Dienstag. Nach einem Geständnis erhielt der 41-Jährige eine achtmonatige Bewährungsstrafe, nicht rechtskräftig. 

Die Ehefrau starb bei einem Unfall, der Vater verlor wegen einer Krankheit ein Bein, die Tochter leide ein Krebs: Mit solchen erfundenen Schicksalsschlägen über seine Angehörigen konnte ein obdachloser Rumäne (41) einer Salzburger Pensionistin eine Menge Geld entlocken – insgesamt 26.000 Euro laut Anklage. Die Betrügereien mit der Unwahrheit gingen über einen durchaus längeren Zeitraum: von März 2023 bis September 2025. Mit Fotos von fremden Menschen machte er seine Märchen zudem noch glaubwürdiger für das Opfer. Am Dienstag musste sich der 41-Jährige im Salzburger Landesgericht wegen schweren, gewerbsmäßigen Betrug erklären.

Er gestand den Betrugsvorwurf ein und will das von ihm ergaunerte Geld der Pensionistin wieder zurückzahlen – einen Teil von rund 7000 Euro gab er der Seniorin wieder. Die Richterin des Landesgerichtes verurteilte ihn zu acht Monaten Haft auf Bewährung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. 

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
