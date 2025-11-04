TV-Kommissar wurde zum Opfer von Betrugsmasche

„Immer überlegen, warum jemand was von einem will“

Am Ende des Tages ist dem Schauspieler nichts passiert, finanziellen Schaden habe er bei den Betrugsversuchen keinen erlitten. Dennoch fühle sich die Angelegenheit für ihn an, als wäre jemand bei ihm eingebrochen. Anderen rät er, immer zu überlegen, „wann wer etwas von mir will und warum“. Und wenn bereits ein erfolgreicher Betrug passiert ist, ohne Scham zur Polizei zu gehen.